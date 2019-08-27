День в ООС: На Донбассе ранен военнослужащий ВСУ

Новости Украины:Боец ВСУ ранен вследствие обстрелов боевиков с начала суток на Донбассе.

С начала суток вторника, 27 августа, боевики на Донбассе совершили 5 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, вследствие чего один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил.

Об этом говорится в информации, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… В течение текущих суток во время вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

При этом пресс-центре подчеркивают, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым провокационным действиям противника.