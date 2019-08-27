Дни памяти героев Иловайской битвы в Киеве: План мероприятий

Новости Украины:В столице 28-30 августа состоятся торжества, посвященные героям Иловайской битвы.

В столице 28-30 августа состоятся торжества, посвященные героям Иловайской битвы.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, 28 августа в Киеве начнутся Дни памяти героев Иловайской битвы.

В этот день на Михайловской площади в 10:00 откроется фотовыставка работ фотокорреспондентов - участников Иловайских боев, а вечером на площади будут выступать участники событий 2014 года, музыкальные коллективы.

29 августа с 9:00 торжественно почтят память героев Иловайской битвы в Зале памяти Минобороны (Воздухофлотский проспект, 6).

С 11:00 на Михайловской площади пройдут торжественные памятные мероприятия.

В 16:00 в кинотеатре "Киевская Русь" состоится допремьерный показ художественного фильма режиссера Ивана Тимченко "Иловайск 2014 Батальон Донбасс".

30 августа, в кинотеатре "Киевская Русь" в 14:00 начнется тематический кинопрокат документальных и художественных фильмов об исторических событиях Иловайской битвы, в 16:00 - книжная конференция от воинов-авторов произведений о битве, в 18:00 - показ документального фильма режиссеров Екатерины Стрельченко и Дмитрия Панкова, "Иловайск. Рыцари неба".

Как сообщалось ранее, 23 августа президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении 29 августа Дня памяти защитников Украины.

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель сообщила, что Зеленский постановил отмечать День памяти защитников Украины именно 29 августа, поскольку в тот день в Иловайском котле погибло наибольшее количество бойцов за все время войны на Донбассе.

В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен, 84 до сих пор считаются пропавшими без вести.

Вместе с тем парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.