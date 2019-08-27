Скачать
Вторник, 27.08.2019
"Евросолидарность" будет выдвигать Джемилева на пост вице-спикера Рады
"Евросолидарность" будет выдвигать Джемилева на пост вице-спикера Рады
СМИ: В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
СМИ: В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Неймара
ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Неймара
"Лесная песня" и "Набукко": чем будет удивлять Нацопера Украины в новом театральном сезоне
Чем будет удивлять Нацопера Украины в новом театральном сезоне

Дни памяти героев Иловайской битвы в Киеве: План мероприятий

Дни памяти героев Иловайской битвы в Киеве: План мероприятий
19:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В столице 28-30 августа состоятся торжества, посвященные героям Иловайской битвы.

В столице 28-30 августа состоятся торжества, посвященные героям Иловайской битвы.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, 28 августа в Киеве начнутся Дни памяти героев Иловайской битвы.

В этот день на Михайловской площади в 10:00 откроется фотовыставка работ фотокорреспондентов - участников Иловайских боев, а вечером на площади будут выступать участники событий 2014 года, музыкальные коллективы.

29 августа с 9:00 торжественно почтят память героев Иловайской битвы в Зале памяти Минобороны (Воздухофлотский проспект, 6).

С 11:00 на Михайловской площади пройдут торжественные памятные мероприятия.

В 16:00 в кинотеатре "Киевская Русь" состоится допремьерный показ художественного фильма режиссера Ивана Тимченко "Иловайск 2014 Батальон Донбасс".

Кличко рассказал, как проходит капремонт пяти станций скоростного трамвая в Киеве

30 августа, в кинотеатре "Киевская Русь" в 14:00 начнется тематический кинопрокат документальных и художественных фильмов об исторических событиях Иловайской битвы, в 16:00 - книжная конференция от воинов-авторов произведений о битве, в 18:00 - показ документального фильма режиссеров Екатерины Стрельченко и Дмитрия Панкова, "Иловайск. Рыцари неба".

В Киеве презентовали новые велодорожки: где и когда появятся

Как сообщалось ранее, 23 августа президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении 29 августа Дня памяти защитников Украины.

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель сообщила, что Зеленский постановил отмечать День памяти защитников Украины именно 29 августа, поскольку в тот день в Иловайском котле погибло наибольшее количество бойцов за все время войны на Донбассе.

В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен, 84 до сих пор считаются пропавшими без вести.

Вместе с тем парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, КГГА, Иловайск, Иловайская трагедия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ореховый Спас 2019: приметы, поверья и все, что нужно знать о празднике
02 Жара и дожди: какими будут последние дни лета
03 Гороскоп на завтра, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
05 Гороскоп на сегодня, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
&quot;Слуга народа&quot; на собирается отменять воинский призыв
"Слуга народа" на собирается отменять воинский призыв
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Сериал &quot;Первые леди&quot;: кто сыграет Мишель Обаму
Сериал "Первые леди": кто сыграет Мишель Обаму
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь