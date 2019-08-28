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Среда, 28.08.2019
В Дрогобыче на месте взорвавшегося дома нашли еще одну жертву (Фото, Видео)
В Дрогобыче на месте взорвавшегося дома нашли еще одну жертву (Фото, Видео)
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В Дрогобыче на месте взорвавшегося дома нашли еще одну жертву (Фото, Видео)

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В Дрогобыче на месте взорвавшегося дома нашли еще одну жертву (Фото, Видео)
09:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Дрогобыче на месте обрушения нашли още одного погибшего, личность пока неизвестна.

Спасатели обнаружили на месте обрушения подъезда в четырехэтажном жилом доме в пгт. Дрогобыч Львовской области тело второго погибшего.

"В 8:20 на месте обвала подъезда жилого дома по ул.Грушевского, 101, в г.Дрогобыч найдено еще одно погибшее лицо. Так, по состоянию на 8:30, погибли 2 человека и 7 госпитализированы (из них 4 ребенка)", - говорится в сообщении, обнародованном в среду утром на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 399 человек и 39 единиц техники, из них от ГСЧС 148 человек личного состава (в том числе три кинологические расчеты) и 20 единиц техники.

В 2.46 28 августа в пгт. Дрогобыч по ул.Грушевского,101, в четырехэтажном 4-подъездном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Взрыв дома в Дрогобиче: фото с места происшествия

Напомним, ГСЧС сообщила о взрыве в жилом доме в Дрогобыче.

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Львовская область, Взрыв, Обвал, Гибель, Потери, ГСЧС, Дрогобыч.
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