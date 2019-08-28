ГСЧС: взрыв газа - это маловероятная причина обрушения дома в Дрогобыче

Новости Украины:Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Взрыв газа, названный в качестве предварительной причины обрушения ночью в Дрогобыче Львовской области подъезда четырехэтажного жилого дома, маловероятен, заявляют в Госслужбе Украины по ЧС.

"Сначала разрушения этого здания было подозрение, что произошел взрыв газа, однако в процессе проведения работ и работы газовой службы было установлено, что эта причина маловероятна", - сказал замдиректора департамента реагирования ГСЧС Петр Коротинский на брифинге в Киеве в среду утром.

Ранее ГСЧС сообщал, что в 2.46 28 августа в г. Дрогобыч по ул.Грушевского,101, в четырехэтажном 4-подъездном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. По состоянию на 8:30, погибли 2 человека и 7 госпитализированы (из них 4 ребенка).

Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Напомним, в жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв.