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Под обвалами дома в Дрогобыче могут быть еще люди

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Под обвалами дома в Дрогобыче могут быть еще люди
10:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Дрогобыче под завалами жилого дома могут находиться 5 человек.

Под завалами жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области могут находиться еще 5 человек.

Об этом сообщил заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Петр Коротинский на брифинге в Киеве.

"Извлечены двое погибших, по оперативным данным, еще под завалами могут находиться 5 человек, учитывая число прописанных и возможное число проживающих людей в этих квартирах", - заявил он.

По словам представителя ГСЧС, спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления лиц, судьба которых остается неизвестной.

Взрыв дома в Дрогобиче: фото с места происшествия

Напомним, в жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв.

Как сообщалось ранее, в Дрогобыче на месте взорвавшегося дома нашли еще одну жертву.

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Обвал, Дом, ЧП, Гибель, ГСЧС, Дрогобыч.
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