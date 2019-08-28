Под обвалами дома в Дрогобыче могут быть еще люди

Новости Украины:В Дрогобыче под завалами жилого дома могут находиться 5 человек.

Под завалами жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области могут находиться еще 5 человек.

Об этом сообщил заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Петр Коротинский на брифинге в Киеве.

"Извлечены двое погибших, по оперативным данным, еще под завалами могут находиться 5 человек, учитывая число прописанных и возможное число проживающих людей в этих квартирах", - заявил он.

По словам представителя ГСЧС, спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления лиц, судьба которых остается неизвестной.

Напомним, в жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв.

Как сообщалось ранее, в Дрогобыче на месте взорвавшегося дома нашли еще одну жертву.