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Ситуация в Дрогобыче: Львов предложил помощь для ликвидации последствий обвала

Ситуация в Дрогобыче: Львов предложил помощь для ликвидации последствий обвала
07:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины:Львов предложил Дрогобычу помощь техникой и ресурсами для ликвидации последствий обрушения части жилого дома.

«Провел телефонный разговор с мэром Дрогобыча Тарасом Кучмой относительно трагедии, которая произошла в городе. Львов готов оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Также предложил помочь техникой или другими ресурсами для быстрой ликвидации последствий и стабилизации ситуации с жилыми домами рядом с обвалом", - отметил городской голова Львова Андрей Садовый.

Об этом сообщила прессслужба Львовского городского совета.

Во время аппаратного совещания мэр также поручил коммунальным службам Львова провести обследование газоснабжающих систем зданий.

Во львовские больницы перевезли часть пострадавших при обрушении подъезда дома в Дрогобыче.

Взрыва не было: жители дома в Дрогобиче жаловались на трещину в стене

28 августа в г. Дрогобыч Львовской области по ул. Грушевского, 101 в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме взорвался бытовой газ. Вследствие взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж.

Погибли 2 человека и 7 госпитализированы (из них 5 детей).

Напомним, Зеленский сделал громкое заявление о проверки всех домов.

Как сообщалось ранее, в Дрогобыче на месте взорвавшегося дома нашли еще одну жертву.

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Львов, Взрыв, Андрей Садовый, Обвал, Гибель, Дрогобыч.
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