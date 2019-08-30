Кривой Рог может остаться без отопления из-за миллиардного долга

Новости Украины:Отопительный сезон в Кривом Роге надо срочно спасать.

"Нафтогаз" заявляет о критической ситуации, сложившейся с задолженностью за природный газ одного из крупнейших производителей тепла города Кривой Рог - АО "Криворожская теплоцентраль".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"АО "Криворожская теплоцентраль" перед началом отопительного сезона задолжало НАК "Нафтогаз Украины" 1,760 млрд грн.

Согласно законодательству, для возобновления газоснабжения перед началом отопительного сезона теплопроизводитель должен заплатить "Нафтогазу" не менее 1,170 млрд грн", - говорится в сообщении.

"Нафтогаз" предлагает криворожской власти и Фонду госимущества, который осуществляет управление АО "Криворожская теплоцентраль", "принять немедленные меры для погашения задолженности и обеспечения своевременного начала отопительного сезона в Кривом Роге".