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Чиновников "Укрзализныци" поймали на взятке

Чиновников "Укрзализныци" поймали на взятке
14:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Злоумышленники наладили схему вымогательства и получения взяток за принятие в эксплуатацию построенных путей.

В Одессе правоохранители задержали двух чиновников железной дороги за получение взятки в размере 200 тысяч гривень.

В пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины, разоблачены должностные лица регионального филиала "Одесская железная дорога" компании "Укрзализныця".

Установлено, что начальник одной из служб вместе с главным инженером, находясь в Одессе, получили от директора частного предприятия взятку в 200 тысяч гривень.

Указанные средства предназначались за организацию подписания и выдачу акта приема, а также ввод в эксплуатацию построенного поселковым фермерским хозяйством подъездного железнодорожного пути.

После получения указанной суммы вчера, 29 августа, должностных лиц Одесской железной дороги задержали (в порядке ст. 208 УПК Украины).

Спецоперация по задержанию осуществлена под процессуальным руководством военной прокуратуры Южного региона совместно с сотрудниками следственного управления регионального главка Нацполиции и областного управления защиты экономики Нацполиции.

Военная прокуратура готовит сообщение о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (взятка) УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Как уточнили в полиции, должностные лица Одесской железной дороги подозреваются в системном взяточничестве.

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"Задержаны начальник службы регионального филиала Одесской железной дороги и заместитель директора филиала одного из центров ПАО "Укрзализныця", - отметили в полиции.

Как отмечается, должностные лица наладили схему вымогательства и получения взяток за принятие в эксплуатацию построенных путей, а также – за предоставление рассрочки на поэтапную поставку материалов по договорам.

Правоохранители собрали материалы, доказывающие причастность к коррупционной "схеме" начальника службы регионального филиала и инженера, который впоследствии был назначен на должность заместителя директора одного из центров "Укрзализныци".

Следственные действия продолжаются.

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Одесса, Укрзализныця, Взятка, УЗ, Нацполиция.
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