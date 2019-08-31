Пожар в Одессе: загорелся спортивный комплекс

Новости Украины:По информации ГСЧС пожар возник в двух этажном здании, в котором находится комплекс.

В Одессе вечером 30 августа горел физкультурно-спортивный комплекс. Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, информация о возгорании поступила спасателям в 21.18.

"Прибыв на место происшествия, пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание в двухэтажном здании, которое находится на территории комплекса. Поскольку спасатели прибыли оперативно, удалось ликвидировать очаг пламени, не дав ему возможности распространиться на значительную площадь", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось ранее, в Одессе будут судить прокурора, причастного к присвоению квартиры умершей женщины. В суд направлен обвинительный акт в отношении сотрудника одной из местных прокуратур.