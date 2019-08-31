Одесский Марш равенства завершился без особых проишествий

Новости Украины:В полиции сообщили, что во время Марша равенства было составлено три административных протоколов.

В Одессе полиция составила административные протоколы на троих задержанных во время Марша равенства за права представителей ЛГБТ-сообщества.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"В отношении трех лиц составлены административные протоколы за мелкое хулиганство (ст.173 КоАП). Других правонарушений не допущено", - сказали в отделе.

Отмечается, что во время шествия участников акции "Одесса-Прайд 2019" в центре города полицейские и нацгвардийцы следили за правопорядком и безопасностью всех граждан, независимо от их взглядов и убеждений.

"Единичные попытки некоторых агрессивно настроенных граждан совершить провокацию и начать конфликт с участниками шествия и правоохранителями сразу же прекращались. Благодаря профилактическим мерам столкновения между участниками и противниками акции удалось избежать", - подчеркивают в полиции.

Как сообщалось ранее, сегодня, 31 августа, в центре Одессы уже в четвертый раз состоялся Марш равенства, инициированный ЛГБТ-сообществом. В шествии приняли участие более 300 человек из различных уголков страны, а также несколько десятков представителей международных организаций, сотрудников посольств.