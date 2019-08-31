Скачать
Суббота, 31.08.2019
Данилюк о подписании газового соглашения с Польшей и США: Исторический день
Данилюк о подписании газового соглашения с Польшей и США: Исторический день
Зеленский не сможет встретиться с представителями диаспоры в Польше
Зеленский не сможет встретиться с представителями диаспоры в Польше
Ярмоленко забил за Вест Хэм (Видео)
Ярмоленко забил за Вест Хэм (Видео)
Тройная камера на 48 Мп и Infinity-U AMOLED-экран: характеристика Samsung Galaxy A90 5G (Фото)
Тройная камера на 48 Мп и Infinity-U AMOLED-экран: характеристика Samsung Galaxy A90 5G (Фото)

ДТП в Днепропетровской области: уточнили количество пострадавших (Видео)

ДТП в Днепропетровской области: уточнили количество пострадавших (Видео)
19:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:ДТП на Елизаветовском шоссе с участием маршрутки и грузовика обошлось без жертв, 10 пострадавших доправили в больницу.

В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика пострадали 10 человек.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла утром 31 августа на Елизаветовском шоссе, вблизи села Елизаветовка (Петриковский район).

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что произошло столкновение двух автомобилей: микроавтобуса Mercedes, который осуществлял рейс по маршруту "Днепр – Каменское", и грузового автомобиля DAF с прицепом. В результате ДТП пострадали 10 человек (водитель и 9 пассажиров микроавтобуса), которые направлены на медицинское обследование в городскую больницу", - отмечается в сообщении.

Сотрудники ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя микроавтобуса и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

В ГСЧС зафиксировали самый высокий уровень пожарной опасности

Как сообщалось ранее, на Житомирщине в ДТП попал народный депутат от партии "Европейская солидарность" Михаил Бондарь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Днепропетровская область, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Весомые причины чаще есть помидоры
02 Гриневич передала новому министру образования и науки "переходные книги"
03 Сегодня пятая годовщина трагедии в Азовском море - ГСПУ (Видео)
04 Луценко в последний рабочий день забрал у Горбатюка 20 дел
05 Бывший соперник Ломаченко: Украинец нокаутирует Кэмпбелла в седьмом раунде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дуда поддержал территориальную целостность Украины
Дуда поддержал территориальную целостность Украины
&quot;Мы просто поговорили&quot;: Коломойский - о встрече с Порошенко
Коломойский - о встрече с Порошенко
Протесты в Москве: сегодня без задержаний
Протесты в Москве: сегодня без задержаний
Вы не пожалеете: ТОП-25 причин посетить Мальту
Вы не пожалеете: ТОП-25 причин посетить Мальту
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь