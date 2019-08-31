ДТП в Днепропетровской области: уточнили количество пострадавших (Видео)

Новости Украины:ДТП на Елизаветовском шоссе с участием маршрутки и грузовика обошлось без жертв, 10 пострадавших доправили в больницу.

В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика пострадали 10 человек.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла утром 31 августа на Елизаветовском шоссе, вблизи села Елизаветовка (Петриковский район).

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что произошло столкновение двух автомобилей: микроавтобуса Mercedes, который осуществлял рейс по маршруту "Днепр – Каменское", и грузового автомобиля DAF с прицепом. В результате ДТП пострадали 10 человек (водитель и 9 пассажиров микроавтобуса), которые направлены на медицинское обследование в городскую больницу", - отмечается в сообщении.



Сотрудники ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя микроавтобуса и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Как сообщалось ранее, на Житомирщине в ДТП попал народный депутат от партии "Европейская солидарность" Михаил Бондарь.