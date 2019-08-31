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Сюмар подтвердила, что депутат от "ЕС" Бондарь попал в ДТП (Видео)

Сюмар подтвердила, что депутат от "ЕС" Бондарь попал в ДТП (Видео)
21:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Сюмар подтвердила, что ее коллега по фракции Бондарь попал в тяжелое ДТП.

Депутат Верховной Рады Михаил Бондарь попал в ДТП, которое произошло накануне.

Об этом сообщила член депутатской фракции Политической партии "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Украины девятого созыва Виктория Сюмар.

"Мой коллега по фракции. Ночью попал в тяжелую автоаварию. Да, потому что ехал домой на округ на бла-бла-кар. Да, потому что у него нет собственного авто. Да, он дважды выиграл мажоритарный округ на Львовщине. Не имея авто и денег на него, зато имея боевой опыт, доверие и уважение людей", - отметила Сюмар.

Она напомнила, что Бондарь был сотником Майдана и уже 20 февраля 2014 пошел в Нацгвардию. Он был ранен в боях под Славянском, также воевал под Дебальцево.

"Сегодня, после того как машина несколько раз перевернулась в аварии и он сломал несколько ребер, утром он уже написал: во вторник буду на сессии, обязательно....", - подчеркнула Сюмар.

Как сообщала сегодня полиция, в ДТП на трассе Киев - Чоп, возле Коростышева Житомирской области, пострадали 5 человек, среди которых был народный депутат. Трех человек госпитализировали.

Предварительно установлено, что 25-летний водитель Mitsubishi, направляясь из столицы, не справился с управлением и столкнулся в правой полосе движения с грузовиком "КамАЗ", который ехал впереди. От удара автомобиль перевернулся, а его правое переднее колесо отъединилось от конструкции и, двигаясь по инерции, попало в автомобиль Volkswagen, который ехал сзади.

На Житомирщине в ДТП попал нардеп от "Европейской солидарности"

В результате травмы получили водители Mitsubishi и "КамАЗа" и три пассажира легковушки.

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ДТП, Житомирская область, Виктория Сюмар, Михаил Бондарь.
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