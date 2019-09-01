В Херсоне спасатели вытащили женщину из горящей квартиры

Новости Украины:Кроме спасенной женщины в квартире находилось еще двое человек, их спасти не удалось.

В Херсоне в результате пожара в квартире два человека погибли, один спасен. Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

Согласно сообщению, 31 августа в 23:30 спасателям поступила информация о том, что на пятом этаже пятиэтажного жилого дома на проспекте Строителей, 11, горит квартира.

На месте выяснилось, что пожар возник в двухкомнатной квартире, и есть угроза распространения на другие помещения. Спасатели вывели из горящей квартиры женщину, которую направили в ожоговое отделение областной больницы. В одной из комнат были обнаружены двое погибших мужчин: сын пострадавшей (1993 г.р.) и ее сожитель. Пожар ликвидировали в 01:45 на площади 40 кв. м.

Как сообщалось ранее, в г. Белгород-Днестровский Одесской области спасатели ликвидировали пожар в частном магазине.