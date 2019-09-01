В Варшаве вице-президент США не упомянул Россию, как участника борьбы с нацизмом

Новости Украины:Поляки не были сломлены фашистским и коммунистическим режимами и это позволило Европе сохранить ее нынешний вид.

Тоталитарные фашистский и коммунистический режимы не смогли сломить поляков и перекроить Европу, и в будущем это также никому не удастся.

На этом акцентировал внимание вице-президент США Майк Пенс в Варшаве на мемориальных мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

"Последнее слово было не за теми, кто хотел силой изменить мир, потому что есть нечто гораздо больше их", - сказал Пенс.

Он отметил героизм поляков, которые после страшной войны снова подверглись страданиям в течение пяти десятилетий коммунистического правления, но никогда не теряли надежды. Борьба за свободу может длиться десятилетия, но победа все равно будет за теми, кто стоит на стороне добра и не теряет надежды, подчеркнул он.

По словам Пенса, идеологиями нацизма и коммунизма двигало стремление заполучить власть любой ценой, навязать свою волю, контролировать жизнь миллионов людей. Самые страшные преступления оправдывали тем, что это полезно для укрепления власти.

Вице-президент США подчеркнул, что нацисты убили миллионы поляков, а в апреле 1940 года в катынском лесу коммунисты расстреляли свыше 21 тысячи польских сыновей и дочерей. И поляки не сдались. Свыше 150 тысяч участников Варшавского восстания отдали свои жизни, выступив против фашизма, диктатуры и угрозы коммунизма.

Пенс напомнил, что осенью 1939 года войска нацистской Германии с запада и коммунистического СССР с востока разделили эту страну на оккупационные зоны. "Двойное вторжение ознаменовало начало конфликта, которого человечество ещё не видело и, надеемся, больше не увидит никогда", - заявил вице-президент США.

В то же время он выразил убеждение, что США и Польша всегда будут стоять вместе со всеми своими партнерами за общую безопасность, и призвал союзников "выполнять обещания, которые они дали друг другу".

"Потому что США и Польша знают, что сильный альянс независимых суверенных наций - это лучшая защита наших свобод", - подчеркнул Пенс.

Следует заметить, что он не упомянул в своём выступлении Россию, хотя называл несколько стран, отдавая дань борьбе европейских народов в годы Второй мировой войны.

Как сообщалось, вице-президент Майк Пенс принимает участие в мероприятиях в Польше вместо президента США Дональда Трампа, который вынужден был отменить свой визит в Варшаву в связи с приближением урагана "Дориан".

Лозунг сегодняшних мемориальных мероприятий в Варшаве - "Память и предостережение". В них принимают участие политики, военные, духовенство и примерно 250 гостей из-за рубежа, в том числе и украинская делегация во главе с Президентом Владимиром Зеленским.