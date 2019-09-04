В Черкассах блинчики из супермаркета отравили людей

Новости Украины:В результате отравления госпитализированы 9 человек.

В Черкассах девять человек отравились блинами из супермаркета.

Об этом сообщает региональное управление Госпродпотребслужбы.

2 и 4 сентября в инфекционную больницу госпитализировали 4 взрослых и 5 детей в возрасте до 17 лет, предварительный диагноз пострадавших - острая кишечная инфекция, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Установлено, что отравившиеся употребляли блины с разной начинкой, приобретенные в одном из супермаркетов Черкасс.

Сейчас специалисты Госпродпотребслужбы области проводят лабораторные исследования продуктов в этом супермаркете.

Напомним, 2 сентября в столице были госпитализированы с отравлением 7 человек, все они покупали шаурму в одном киоске на улице Борщаговской. Состояние пострадавших студентов было средней тяжести.