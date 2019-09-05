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"Не заметил", как вывозят лес: лесничему в Харькове объявили подозрение

"Не заметил", как вывозят лес: лесничему в Харькове объявили подозрение
13:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:По версии СБУ, халатность лесничего причинила ущерб государству в размере 8 млн гривень.

В Харьковской области объявлено подозрение лесничему Чугуево-Бабчанского государственного лесного хозяйства в причинении вреда на 8 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Во исполнение Указа Президента Украины "О некоторых мерах по сохранению лесов и рациональному использованию лесных ресурсов" правоохранители разоблачили лесничего Чугуево-Бабчанского государственного лесного хозяйства Харьковской области в причинении вреда на 8 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в рамках начатого уголовного производства следователи СБУ установили, что с начала 2019 года лесничий ненадлежащие выполнял свои служебные обязанности по охране лесов от самовольных рубок.

В ходе досудебного следствия установлено, что служащему был известен факт незаконной заготовки древесины на территории возглавляемого им лесничества. Однако вопреки своим служебным обязанностям он не препятствовал противоправной деятельности.

Отмечается, что по результатам ревизии лесного хозяйства задокументирован факт осуществления незаконной вырубки деревьев ценных пород общим объемом около 1300 кубических метров, в результате чего государству причинен ущерб на почти 8 миллионов гривень.

Следователи Управления СБ Украины в Харьковской области квалифицировали противоправные действия лесничего по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины как служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия, и объявили подозрение в совершении преступления.

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Продолжаются следственные действия. Досудебное следствие осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

В июле президент Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы решить проблему с незаконной вырубкой леса в Харьковской области.

Справка. В первом полугодии 2019 года в лесах Харьковского облуправления лесного и охотничьего хозяйства объем незаконных рубок составил 9,3 тыс. куб. м, причинен ущерб на 86 млн грн, возмещено 98,1 тыс. грн, или 0,1%. В органы полиции переданы 75 дел, из которых ни одно не было рассмотрено судами.

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СБУ, Харьков, Харьковская область, Лесное хозяйство.
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