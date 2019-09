Донбасс медиафорум 2019 проходит под лозунгом "Время выбирать журналистские стандарты"

"Время выбирать журналистские стандарты" - такой лозунг двухдневного форума "Донбасс медиафорум 2019", который начал работу в 5-звездочном отеле "Харьков Палас" в центре города.

Около 600 участников - журналистов, общественных активистов, в том числе, правозащитных организаций, представителей власти из Харькова, освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей - собрал форум "Донбасс медиафорум 2019". Это уже пятый такой медиафорум, но впервые он проходит в Харькове.

Форум, подчеркнул на открытии один из его организаторов и модератор мероприятия, председатель правления ОО “Донецкий институт информации” Алексей Мацука, поставил перед собой задачу повлиять на снижение уровня манипулятивности СМИ, поспособствовать уменьшению уязвимости аудиторий до манипуляций со стороны определенных политических сил и непрофессиональных журналистов, стимулировать взвешенность избирательных решений, особенно в восточных и южных областях страны.

Как сказал в приветствии участникам форума заместитель руководителя Офиса Президента Юрий Костюк, в течение двух дней на панельных дискуссиях и мастер-классах с участием известных журналистов будут обсуждаться вопросы, которые имеют особое значение в условиях информационной войны. Цель обсуждений - усиление противодействия вызовам для свободы слова.

"Перефразируя высказывание Андрея Богдана (глава Офиса Президента - ред.), что власти не нужны журналисты-посредники, хочу, желая успеха форума, подчеркнуть, что в условиях войны нужны журналисты-союзники", - сказал Костюк.

По словам директора "Интерньюс в Украине" Джиллиан МакКормак, не нужно, чтобы СМИ рассказывали только о положительном: "Надо говорить правду, какой бы она не была".

We are at Donbas Media Forum #DMF2019! Looking forward to panels on communication w/ppl living across the contact line, on countering disinformation, judicial reporting & journalism in conflict zones. Thanks to @AnalyticsDII for organization. Freedom of #expression = #humanright. pic.twitter.com/KNXSzo3hvO

— UNHumanRightsUkraine (@UNHumanRightsUA) September 5, 2019