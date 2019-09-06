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Донбасс медиафорум 2019 проходит под лозунгом "Время выбирать журналистские стандарты"

Донбасс медиафорум 2019 проходит под лозунгом "Время выбирать журналистские стандарты"
02:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:На "Донбасс медиафоруме" обсуждали, как предотвратить манипуляции в СМИ.

"Время выбирать журналистские стандарты" - такой лозунг двухдневного форума "Донбасс медиафорум 2019", который начал работу в 5-звездочном отеле "Харьков Палас" в центре города.

Около 600 участников - журналистов, общественных активистов, в том числе, правозащитных организаций, представителей власти из Харькова, освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей - собрал форум "Донбасс медиафорум 2019". Это уже пятый такой медиафорум, но впервые он проходит в Харькове.

Форум, подчеркнул на открытии один из его организаторов и модератор мероприятия, председатель правления ОО “Донецкий институт информации” Алексей Мацука, поставил перед собой задачу повлиять на снижение уровня манипулятивности СМИ, поспособствовать уменьшению уязвимости аудиторий до манипуляций со стороны определенных политических сил и непрофессиональных журналистов, стимулировать взвешенность избирательных решений, особенно в восточных и южных областях страны.

Как сказал в приветствии участникам форума заместитель руководителя Офиса Президента Юрий Костюк, в течение двух дней на панельных дискуссиях и мастер-классах с участием известных журналистов будут обсуждаться вопросы, которые имеют особое значение в условиях информационной войны. Цель обсуждений - усиление противодействия вызовам для свободы слова.

"Перефразируя высказывание Андрея Богдана (глава Офиса Президента - ред.), что власти не нужны журналисты-посредники, хочу, желая успеха форума, подчеркнуть, что в условиях войны нужны журналисты-союзники", - сказал Костюк.

По словам директора "Интерньюс в Украине" Джиллиан МакКормак, не нужно, чтобы СМИ рассказывали только о положительном: "Надо говорить правду, какой бы она не была".

Первая панельная дискуссия, которая началась сразу после церемонии открытия форума - "Медиа как инструмент для манипуляции общественным мнением во время избирательной турбулентности: как этому противостоять". На ней предложены к обсуждению вопросы работы СМИ в условиях, как говорится, токсического, заполитизированного информационного рынка, возбуждающих вражду высказываний в соцсетях и неверия населения в СМИ.

Надо, утверждают участники дискуссии, не только увеличивать вес проукраинских СМИ, начиная с теле- и радиоканалов, но и все сделать для того, чтобы некоторые пророссийские СМИ стали проукраинскими.

Что касается темы Донбасса, то, как прозвучало в ходе дискуссии, надо освещать этот регион не только как зону военных событий, а рассказывать о ежедневной жизни людей и преодоления проблем.

В рамках форума работают выставки литературы на тему событий в Донбассе и Крыму, причем большое количество книг передано в подарок участникам форума.

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Медиафорум проходит при поддержке международных спонсоров, в частности, Посольства США в Украине и представительства USAID.

На организацию форума, говорят представители спонсоров, использовано не менее 100 тыс. долларов.

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Харьков, СМИ, USAID, Юрий Костюк, DMF, Джиллиан МакКормак.
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