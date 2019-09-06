В Киеве произошел пожар отселенного здания

Новости Украины:Пожарные установили, что произошло возгорание в подвальном помещении отселенного здания.

В Киеве горело отселенное здание на улице Обсерваторной в Шевченковском районе.

Как сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в г. Киеве, сообщение о пожаре на ул. Обсерваторной, 3 поступило 6 сентября в 13:24.

На место происшествия были немедленно направлены спасатели ближайших пожарно-спасательных частей. После прибытия пожарные установили, что произошло возгорание в подвальном помещении отселенного здания.

В 14:00 спасатели локализовали пожар, а в 14:05 ликвидировали.

На месте происшествия работало13 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, спасатели ликвидировали возникший в четверг утром пожар на территории мусоросортировочного завода в с.Демидов Вышгородского района Киевской области.