ЧП в Одессе: самоубийство пенсионерки

Новости Украины:По предварительным данным, женщина совершила самоубийство из-за длительного заболевания, выпрыгнув из окна своей квартиры на 13-м этаже.

Сегодня в Одессе пенсионерка совершила самоубийство, выбросившись из окна на 13-м этаже жилого дома.

Об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, трагедия произошла в Суворовском районе города.

Как отмечается, о гибели женщины, которая погибла при падении из окна многоэтажного здания, в полицию сообщили врачи "скорой".

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Установлено, что погибшая - 70-летняя местная жительница. По предварительным данным, женщина совершила самоубийство из-за длительного заболевания, выпрыгнув из окна своей квартиры на 13-м этаже.

Сейчас правоохранители устанавливаются все обстоятельства произошедшего.