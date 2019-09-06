ЧП в Одессе: самоубийство пенсионерки

Сегодня в Одессе пенсионерка совершила самоубийство, выбросившись из окна на 13-м этаже жилого дома.
Об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, трагедия произошла в Суворовском районе города.
Как отмечается, о гибели женщины, которая погибла при падении из окна многоэтажного здания, в полицию сообщили врачи "скорой".
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Установлено, что погибшая - 70-летняя местная жительница. По предварительным данным, женщина совершила самоубийство из-за длительного заболевания, выпрыгнув из окна своей квартиры на 13-м этаже.
Сейчас правоохранители устанавливаются все обстоятельства произошедшего.