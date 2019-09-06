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Противник на Донбассе продолжает игноровать минские соглашения

Противник на Донбассе продолжает игноровать минские соглашения
21:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики с полуночи 6 раз нарушили режим тишины в зоне ООС.

Незаконные вооруженные формирования в пятницу с начала суток шесть раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

На фронте погиб военнослужащий ВСУ, еще один ранен

Отмечается, что все обстрелы было сосредоточено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи населенных пунктов Павлополь, Водяное, Лебединское, Гранитное, Красногоровка.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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