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Врезка в газовую скважину "Ахтырканефтегаза" спровоцировала пожар

Врезка в газовую скважину "Ахтырканефтегаза" спровоцировала пожар
08:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Роменском районе Сумской области горела газовая скважина "Ахтырканефтегаз".

В ночь на субботу в Роменском районе (Сумская обл.), предварительно в ходе несанкционированной врезки, на газовой скважине "Ахтырканефтегаз" возник пожар, сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"7 сентября в 00.55 в ГСЧС поступила информация, что вблизи с.Анастасиевка Роменского района, предварительно в ходе несанкционированной врезки на газовой скважине №121 НГДУ "Ахтырканефтегаз" возник пожар", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

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По информации спасателей, состоянием на 7.00 факельное горение ликвидировано. Огнем уничтожена одна единица техники. Всего к ликвидации было привлечено 70 чел. и 24 ед. техники, из них от ГСЧС 53 чел. л/с и 14 ед. техники.

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На месте происшествия работает мобильная оперативная группа ГСЧС Украины.

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Пожар, Сумская область, Огонь, ГСЧС, Ахтырканефтегаз.
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