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Нацгвардия задержала троих человек по подозрению в сотрудничестве с боевиками

Нацгвардия задержала троих человек по подозрению в сотрудничестве с боевиками
13:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Задержанными оказали три женщины которых уже передали в руки полиции.

На Донбассе нацгвардейцы задержали трех женщин, подозреваемых в причастности к деятельности боевиков.

Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в Facebook.

Так, военнослужащие Нацгвардии, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил на блокпостах возле населенных пунктов Волноваха, Благодатное и Мариуполь задержали трех гражданок, которые подозреваются в причастности к деятельности незаконных вооруженных формирований. Всех задержанных передали работникам полиции.

Как сообщалось ранее, с начала проведения операции объединенных сил на 5831,57 га территории и 17,5 га акватории, изъято и уничтожено 23958 взрывоопасных предметов.

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Также, Telegraf писал, что Следователи Службы безопасности Украины и прокурор Донецкой области сообщили о подозрении трем лицам, причастным к механизму поставки промышленного оборудования для угольных шахт на временно оккупированной территории Донбасса.

 

 

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Донбасс, Задержание, Нацгвардия, ООС.
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