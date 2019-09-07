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День города Сумы: в программе музыка, парад и море еды

День города Сумы: в программе музыка, парад и море еды
16:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:По улицам города проедут байкеры, военная техника и ретро-автомобили.

В субботу, 7 сентября, Сумы отмечают День города. Как сказал в своем выступлении мэр города Александр Лысенко, Сумы всегда славились трудолюбивыми людми. 

"В этом году город Сумы празднует свой 364-й день рождения. Наш город всегда славился харизматичными и трудолюбивыми людьми. Поэтому не случайно на фамильном гербе наших выдающихся земляков-меценатов Харитоненко было написано "Трудом возвышаюся".

Сегодня мы с вами реальными делами продолжаем дело предков, создаем силу и величие нашего города, строим сильную местную общину", - отметил в обращении к сумчанам мэр города Александр Лысенко.

Он поблагодарил всех, кто работает на благо Сум, чтобы с ними и украинская держава была сильной, современной и богатой.

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"Давайте любить не себя в городе Сумы, а Сумы в себе", - призвал горожан Лысенко. Программой празднования Дня города предусмотрено проведение целого ряда различных мероприятий.

Начались они с торжественной сессии Сумского горсовета в областной филармонии, на которую были приглашены почетные граждане города, представители зарубежных городов, с которыми Сумы имеют соглашения о сотрудничестве, другие гости.

В субботу сумчане смогут увидеть парад байкеров, военной и муниципальной техники, ретро-автомобилей, принять участие в фестивале уличной еды, стать свидетелями установления рекорда Украины "Сумские обереги" по созданию крупнейшей вытынанки.

Также горожан и гостей областного центра организаторы праздника приглашают принять участие в акции "Ночь города", которая начнется в 17.00 и продлится до полуночи. Во время ее проведения можно будет побывать на спектаклях, концертах, увидеть креативные перформансы, живые скульптуры, стать участником квестов и других мероприятий, подготовленных местными художниками.

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Не менее интересным обещает быть и фестиваль уличного искусства "Харитоненко-фест" на летней эстраде городского парка отдыха. Традиционно празднования Дня города в Сумах завершится праздничным концертом с участием звезд украинской эстрады на площади Независимости.

В связи с проведением 7 сентября праздничных мероприятий коммунальный транспорт города будет работать до 1 часа ночи воскресенья.

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Сумы, День города, Александр Лысенко.
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