В Черниговской области СБУ обнаружила и задержала торговца оружием

Новости Украины:СБУ разоблачила предпринимателя который незаконно продавал оружие и боеприпасы.

В Черниговской области разоблачен предприниматель, который незаконно хранил и продавал через интернет военные средства поражения.

Как сообщилось ранее в пресс-группе управления СБУ в Черниговской области, обыски в гараже и доме подозреваемого проведены вчера.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли три пулемета Дегтярева (пехотных), четыре винтовки калибра 7,62 мм, прицельное устройство к переносному противотанковому ракетному комплексу Метис, более 1200 патронов различного калибра, глушители к автомату АК-74.

Также выявлены взрывоопасные предметы, ударно-спусковые механизмы к автомату АКМ, комплектующие к различному оружию и оборудование для восстановления и переоборудования средств поражения.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.



В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.