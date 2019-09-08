В Черниговской области погиб украинский военный

Новости Украины:Трагедия произошла неподалеку от села Гончаровское когда военные перемещали спецтехнику.

Вчера, 7 сентября 2019 года, в Черниговской области возле села Гончаровское при перемещении техники погиб военнослужащий воинской части оперативного командования "Север". Об этом сообщается на странице командования "Север" в Facebook.

"7 сентября 2019, на Черниговщине возле с. Гончаровское при перемещении техники вследствие нарушения мер безопасности трагически погиб военнослужащий военной службы по контракту воинской части оперативного командования “Север", — говорится в сообщении.

"По поводу трагического случая командование ОК "Север" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего", — добавили в сообщении.

В командовании отметили, что по факту для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании предназначенное служебное расследование.

"Случай внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований", — резюмировали в сообщении.