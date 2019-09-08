Пьяный киевлянин "заминировал" метро из-за отказа в продаже жетона

Новости Украины:Вчерашним "минером" станции метро "Почайна" оказался 56-летний мужчина, который решил отомстить сотрудникам КП "Киевский метрополитен".

Киевские правоохранители задержали "минера" станции "Почайна" КП "Киевского метрополитена", который оказался жителем столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Ранее сообщалось, в субботу, 7 сентября, неизвестный совершил анонимный звонок о "минировании" станции метро "Почайна", из-за чего была нарушена работа метро на синей ветке. Сотрудники полиции провели осмотр территории станции метро, не обнаружив предметов, предоставляющих угрозу. Работники столичной полиции установили и задержали "минера", которым оказался 56-летний местный житель.

В пресс-службе полиции сообщили, что мужчина объяснил решение "заминировать" станцию после отказа в продаже жетона метро, на которой ему не хватало денег. Также отмечается, что 56-летний киевлянин находился в состоянии алкогольного опьянения и осуществил анонимный звонок в качестве мести, наблюдая за происходящим на станции со стороны.

Мужчине грозит тюремное заключение сроком до шести лет в рамках начатого уголовного производства по ч.1 ст.259 УКУ.

Киевский метрополитен спустя некоторое время возобновил работу в обычном режиме после проверки станции "Почайна" из-за сообщения о минировании, а также задержки на красной ветке по техническим причинам.