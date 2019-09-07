В Киеве экстренно закрыли станцию метро: причины

Новости Украины:Сотрудники КП "Киевский метрополитен" получили анонимный звонок, который вынудил закрыть станцию "Почайна" на вход и выход.

В Киеве станцию метро "Почайна" закрыт на вход и выход за анонимного звонка о минировании.

Об этом сообщает пресс служба КП "Киевский Метрополитен".

"Внимание! Станцию „Почайна" закрыт на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Специалисты проводят проверку", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в субботу вход пассажиров на станции метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" могут ограничить.

Напомним, в Киеве с 1 ноября планируется прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте, в метрополитене - жетонов и зеленых бесконтактных карточек.

Кроме этого, сегодня вечером, 7 сентября, в работе киевского метро могут возникнуть изменения в связи с концертом на НСК "Олимпийском".