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Возле Молодежного на Луганщине обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы

Возле Молодежного на Луганщине обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы
17:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Вблизи Молодежного беспилотник ОБСЕ впервые зафиксировал неразорвавшиеся боеприпасы.

У населенного пункта Молодежное на Луганщине члены патруля Специальной мониторинговой миссии впервые зафиксировали неразорвавшиеся боеприпасы.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине от 7 сентября.

"5 сентября приблизительно в 1,7 км юго-западнее н.п. Молодежное (неподконтрольный правительству, 63 км северо-западнее Луганска), на северной обочине дороги, БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 1 неразорвавшуюся реактивную гранату с целым боезарядом", - говорится в отчете.

Как отмечается, примерно в 15 м дальше на юго-восток, на обочине дороги, тот же БПЛА зафиксировал еще один неразорвавшийся снаряд (73 мм).

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В СММ ОБСЕ также сообщили о 10 противотанковых минах (ТМ-62), установленных на дороге рядом с блокпостом вооруженных формирований на северной окраине н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км юго-западнее Донецка).

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Луганская область, ОБСЕ, Боеприпасы, БПЛА, Молодежное.
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