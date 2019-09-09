Спасатели в Ивано-Франковске извлекали шампур из ноги женщины

Новости Украины:Работница супермаркета в Ивано-Франковске проколола ногу шампуром для кур гриль.

Работница супермаркета в Ивано-Франковске получила травму, когда шампур для запекания кур гриль застрял в ее ноге. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Инцидент произошел 8 сентября на улице Мазепы в городе Ивано-Франковск.

"Работница магазина Сильпо, гражданка 1997 г.р., получила травму, в результате которой металлический шампур для запекания кур гриль застрял в ее ноге. Спасатели с помощью ручного гидравлического инструмента отрезали шампур и передали потерпевшую медицинским работникам для дальнейшей госпитализации", - сообщили в управлении.

Напомним, к медикам Долинской центральной районной больницы 7 сентября после инцидента на железнодорожном вокзале с травмами ноги попал мужчина.