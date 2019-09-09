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Мужчина лишился ноги после инцидента с поездом в Ивано-Франковске

Мужчина лишился ноги после инцидента с поездом в Ивано-Франковске
09:47 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:На железнодорожном вокзале Ивано-Франковска мужчина попал под поезд, получив травму ноги.

К медикам Долинской центральной районной больницы 7 сентября после инцидента на железнодорожном вокзале с травмами ноги попал мужчина.

Об этом сообщают в Ивано-Франковской ОГА.

Отмечается, что ночью на железнодорожном вокзале Ивано-Франковска мужчина 1992 года рождения попал под поезд, в результате чего лишился левой ноги. В реанимацию к медикам Долинской ЦРБ его доставили в 00:10, состояние пострадавшего стабильное.

Напомним, "Укрзализныця" в мае опубликовала статистику травмирования людей на железной дороге в 2019 году, согласно которой в Украине получили травмы разной степени тяжести 170 человек, среди которых 110 — несовместимые с жизнью.

Реструктуризация "Укрзализныци" будет длиться от одного до трех-четырех лет

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассматривает возможность ограждения железнодорожной инфраструктуры от мест скопления людей или других объектов для обеспечения большей безопасности движения скоростных поездов.

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Все по теме:

Ивано-Франковск, Больница, Железная дорога, Вокзал, Безопасность на железной дороге, Долинская ЦРБ.
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