Мужчина лишился ноги после инцидента с поездом в Ивано-Франковске

Новости Украины:На железнодорожном вокзале Ивано-Франковска мужчина попал под поезд, получив травму ноги.

К медикам Долинской центральной районной больницы 7 сентября после инцидента на железнодорожном вокзале с травмами ноги попал мужчина.

Об этом сообщают в Ивано-Франковской ОГА.

Отмечается, что ночью на железнодорожном вокзале Ивано-Франковска мужчина 1992 года рождения попал под поезд, в результате чего лишился левой ноги. В реанимацию к медикам Долинской ЦРБ его доставили в 00:10, состояние пострадавшего стабильное.

Напомним, "Укрзализныця" в мае опубликовала статистику травмирования людей на железной дороге в 2019 году, согласно которой в Украине получили травмы разной степени тяжести 170 человек, среди которых 110 — несовместимые с жизнью.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассматривает возможность ограждения железнодорожной инфраструктуры от мест скопления людей или других объектов для обеспечения большей безопасности движения скоростных поездов.