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На железных дорогах Украины погибли 110 человек

На железных дорогах Украины погибли 110 человек
14:58 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса: В Украине в 2019 году сохраняется статистика травмирования на железной дороге из-за пренебрежения правилами безопасности.

«Укрзализныця» опубликовала статистику травмирования людей на железной дороге в 2019 году, согласно которой в Украине получили травмы разной степени тяжести 170 человек, среди которых 110 — несовместимые с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации компании, такое количество смертей связано с пренебрежением правил безопасности на железной дороге посторонних лиц.

Ссылаясь на прошлогодние данные за этот период, в компании отметили снижение количества травмированных лиц, однако увеличение смертности. За аналогичный период в 2018 году были травмированы 184 человека, среди которых 103 — погибли.

В пресс-службе подчеркнули, что в 2019 году было травмировано 8 детей до 16 лет, а в прошлом году 10 детей с тремя фатальными случаями.

Напомним, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассматривает возможность ограждения железнодорожной инфраструктуры от мест скопления людей или других объектов для обеспечения большей безопасности движения скоростных поездов.

Ранее сообщалось, в Коростене, что в Житомирской области, 30 апреля поезд смертельно травмировал велосипедиста на железнодорожном мосту. 

10 апреля, в Новоукраинке Кировоградской автомобиль въехал в локомотив. Водитель погиб на месте происшествия.

Напомним, в конце марта на Харьковщине пенсионерка бросилась под пассажирский поезд.

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Укрзализныця, Железная дорога, УЗ, Безопасность на железной дороге.
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