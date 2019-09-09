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В Ивано-Франковской области депутат сбил пешехода

В Ивано-Франковской области депутат сбил пешехода
16:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Брат мэра Ивано-Франковска на авто смертельно травмировал мужчину на пешеходном переходе.

В Ивано-Франковской области депутат горсовета на автомобиле насмерть сбил 64-летнего мужчину.

Об этом в сети Facebook сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Произошла трагедия. В ДТП с участием моего двоюродного брата, депутата Ивано-Франковского городского совета Романа Марцинкива погиб 64-летний житель с. Марковцы Тисменицкого района. Прежде всего, я выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Это большое горе для всех. Сейчас главная задача - дождаться результатов расследования. Это работа не эмоций, а специалистов. Мне тяжело и больно комментировать эту ситуацию", - написал мэр Ивано-Франковска.

Как сообщили в главном управлении полиции Ивано-Франковской области, авария произошла сегодня в 9:30 в селе Марковцы Тисменицкого района. 35-летний водитель микроавтобуса на пешеходном переходе наехал на мужчину. Пострадавший скончался в карете скорой медицинской помощи.

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ДТП, Ивано-Франковская область, Руслан Марцинкив, Нацполиция.
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