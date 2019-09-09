В Ивано-Франковской области депутат сбил пешехода

Новости Украины:Брат мэра Ивано-Франковска на авто смертельно травмировал мужчину на пешеходном переходе.

В Ивано-Франковской области депутат горсовета на автомобиле насмерть сбил 64-летнего мужчину.

Об этом в сети Facebook сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Произошла трагедия. В ДТП с участием моего двоюродного брата, депутата Ивано-Франковского городского совета Романа Марцинкива погиб 64-летний житель с. Марковцы Тисменицкого района. Прежде всего, я выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Это большое горе для всех. Сейчас главная задача - дождаться результатов расследования. Это работа не эмоций, а специалистов. Мне тяжело и больно комментировать эту ситуацию", - написал мэр Ивано-Франковска.

Как сообщили в главном управлении полиции Ивано-Франковской области, авария произошла сегодня в 9:30 в селе Марковцы Тисменицкого района. 35-летний водитель микроавтобуса на пешеходном переходе наехал на мужчину. Пострадавший скончался в карете скорой медицинской помощи.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.