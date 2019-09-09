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На Черниговщине тушат свалку мусора

На Черниговщине тушат свалку мусора
22:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Прилуках загорелась свалка мусора.

В Черниговской области в городе Прилуки, который является городом областного значения, горит свалка мусора.

Как сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило около 16.20.

К тушению привлечены 20 пожарных, площадь возгорания составляет 1 га. О причинах возгорания пока не сообщается.

В местных сообществах в социальных сетях жители делятся фото и видео пожара, поскольку дым видно издалека.

Еще две свалки на Киевщине воспламенились

Ранее ГСЧС предупреждала о чрезвычайном (5 класса) уровне пожарной опасности 9-10 сентября на территории Украины, кроме отдельных районов Львовской, Закарпатской и Херсонской областей.

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Пожар, Черниговщина, ГСЧС, Прилуки.
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