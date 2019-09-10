Находчивые контрабандисты: на Буковине пограничники нашли трубопровод для сигарет

Новости Украины:Мужчины копали трубопровод под заградительным забором возле границы.

На Буковине пограничники обнаружили недостроенный трубопровод, который пролегал от заградительного забора в сторону границы.

Труба вдоль достигала 10 метров, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Материал для продолжения трубы вместе с 120-метровой желто-голубой лентой пограничники нашли замаскированными неподалеку.

На рассвете, 10 сентября, изобретательных контрабандистов, прибывших на авто с польской регистрацией, поймали с инвентарем.

По информации ГНСУ, мужчины проложили трубопровод для нелегального перемещения сигарет в Румынию.

Одного из задержанных привлекли к административной ответственности.