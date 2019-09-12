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Жители Донбасса получат гуманитарную помощь от Красного креста

Жители Донбасса получат гуманитарную помощь от Красного креста
09:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:На территорию Донбасса, миссия красного креста, отправила более двух тон гумпомощи.

Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированную территорию Донбасса 2 грузовика гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера через КПВВ  "Новотроицкое »на временно оккупированную территорию Украины проследовало 2 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом для жителей Донбасса направлено свыше 2 тонн лекарственных препаратов и медицинского оборудования.

Красный Крест направил на Донбасс 160 тон гумпомощи

Как сообщалось ранее, международный комитет красного креста (МККК) направил на неподконтрольные Киеву территории Донбасса 6 автомобилей с гуманитарным грузом весом 115 тонн, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Красный Крест, Гуманитарная помощь, Донбасс, МККК.
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