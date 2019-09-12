В зоне ООС погиб украинский военный

Новости Украины:Боец Нацгвардии погиб на Донбассе при выполнении боевой задачи.

Сегодня в районе проведения ООС украинский военный получил ранения несовместимые с жизнью.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

Отмечается, что погибший выполнял боевое задание. Сейчас в ВСУ выясняют обстоятельства гибели солдата.

"Работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части", - заявили в ООС.

Напомним, вчера боевики незаконных вооруженных формирований 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих погибли, один получил тяжелое ранение.