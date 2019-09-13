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ООН направил на Донбасс гуманитарною помощь

ООН направил на Донбасс гуманитарною помощь
10:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Верховный комиссар ОНН по делам беженцев направил гуманитарный груз для жителей Донбасса.

На оккупированный Донбасс доставлен гуманитарный груз от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали три грузовика с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - говорится в сообщении.

Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены промышленные товары общим весом 15,5 тонны.

Красный Крест направил на Донбасс 160 тон гумпомощи

Как сообщалось ранее, Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированную территорию Донбасса 2 грузовика гуманитарной помощи. 

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ООН, Донбасс, Гуманитарный груз, ОРДЛО.
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