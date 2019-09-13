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В Кабмине назвали "оптимистичные" сроки местных выборов

В Кабмине назвали "оптимистичные" сроки местных выборов
12:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Депутатам Верховной Рады понадобится много времени для изменения Конституции для проведения местных выборов.

Выборы в Киеве можно проводить после принятия новой редакции закона о столице и законодательства о децентрализации, что делает их невозможными до конца текущего года, заявляет представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Ирина Верещук.

"Касательно местных выборов могу вас заверить - если мы говорим о Киеве - они не будут проведены до того времени, как новый закон о столице не будет принят, а также не будут приняты изменения в законодательство, которые касаются децентрализации и объединенных территориальных громад. Потому что это изменения в Конституцию. Это важно. Их нужно проводить через две сессии", - сказала она журналистам в пятницу в кулуарах парламента.

Верещук отметила, что изменения в Конституцию, согласно процедуре, окончательно одобрить возможно не ранее февраля.

"Самый короткий срок (местных выборов - ред.), о котором мы можем говорить, это апрель", - сказал представитель Кабмина.

По ее словам, закон о столице, "по самым оптимистичным показателям", будет принят в декабре.

"Будет разработан закон, и только после этого мы будем говорить о выборах", - добавила она.

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Напомним, в "Слуге народа" заявляли, что после завершения процесса формирования местных общин, возможны досрочные местные выборы в нескольких областях.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает проведения местных выборов на новой административно-территориальной основе в 2019-2020 годах.

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков опровергает слухи о досрочных местных выборах в 2019 году. 

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Киев, Кабмин, КГГА, Местные выборы, Ирина Верещук, Децентрализация.
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