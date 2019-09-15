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В Черкассах отпраздновали 733 годовщину со дня основания города (Фото и видео)

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В Черкассах отпраздновали 733 годовщину со дня основания города (Фото и видео)
20:21 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Свою 733-ю годовщину город отметил праздничной программой, в рамках которой группа "Антитела" дала концерт.

Черкассы отпраздновали 733 годовщину со дня основания города и хотя у историков имеются разногласия относительно точной даты, традиция празднования Дня города, стартовавшая в 1986 году празднованием 700-летия Черкасс, продолжается.

В этом году празднования выпали на 14 и 15 сентября. 

14 сентября в парке "Сосновый бор" были открыты экспозиции комитетов самоорганизации населения микрорайонов: "Благовисный", "Дахновский", "Лесной", "Припортовый", "Сосновский" и "Центральный", где были представлены уникальные вышитые полотенца, декоративные изделия из кожи, картины из шерсти, куклы ручной работы, украшения, шкатулки. 

Для самых маленьких организаторы подготовили немало познавательного о Черкассах с конкурсами, викторинами и подарками.

Мэр Анатолий Бондаренко во время празднований провел встречу с представителями городов-побратимов Черкасс. Делегации из городов Фергана (Узбекистан), Мозырь (Беларусь), Рустави (Грузия), Кушадасы (Турция) и Санта-Роза (США) посетили Черкассы по случаю Дня города.

Члены делегаций и представители городской власти обсудили планы сотрудничества и поделились впечатлениями от увиденного в городе.

"Для нас большая честь сегодня принимать всех вас. Наш город сегодня празднует 733 годовщину от первого упоминания о городе. У нас сегодня будет происходить много интересных мероприятий, и я буду рад сопровождать вас. Надеюсь, что у вас останутся положительные впечатления о нашем городе, что отразится на нашей дальнейшей сотрудничества для развития наших городов ", - обратился к гостям Анатолий Бондаренко.

Вечером в Черкассах в Долине Роз выступила известная украинская группа "Антитела". Концерт сопровождался запуском воздушных шаров.

На следующий день  15 сентября жители и гости города могли насладиться уникальным для Украины зрелищем - гонками на самодельных тачках. 

Но не обошлось и без происшествий - в Долине роз загорелась трава на Холме Славы.

Черкассы отмечают 733-й день рождения: программа мероприятий (Фото)

Так, возгорание возникло у подножия холма. Огонь быстро распространился сухой травой.

Спасатели, которые присутствовали во время празднования, быстро начали тушить пожар и через несколько минут его ликвидировали. Во время происшествия никто не пострадал.

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