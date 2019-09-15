Пожар на Холме Славы чуть не испортил День города в Черкассах (Видео)

Новости Украины:Праздник Дня города для жителей Черкасс начался с пожара у исторического культурного объекта.

В Черкассах во время празднования Дня города в Долине роз загорелась трава на Холме Славы.

Соответствующее видео распространили пользователи в Facebook.

Так, возгорание возникло у подножия холма. Огонь быстро распространился сухой травой. Спасатели, которые присутствовали во время празднования, быстро начали тушить пожар и через несколько минут его ликвидировали. Во время происшествия никто не пострадал.

По словам свидетелей, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем посетителями празднования.

Напомним, Черкассы на выходных 14-15 сентября отмечают 733-й день рождения. На выходные запланированы массовые мероприятия практически по всему городу.

Ранее сообщалось, в Днепре 14 сентября также отмечали День города. В Днепре установили новый рекорд карнавального шествия "I love Dnipro".

В субботу, 14 сентября, Владимир Зеленский с рабочим визитом находится на Днепропетровщине, где у него были планы представить нового главу Днепропетровской ОГА и осмотреть открытый после капитального ремонта Новый (Центральный) мост, о сроках открытия которого ранее поспорили президент Украины и городской глава Борис Филатов.

Зеленский в рамках рабочего визита в Днепр перед инспекцией отремонтированного моста в полном троллейбусе проехался по нему на другой берег.