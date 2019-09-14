Инспекция моста: к Зеленскому в троллейбус "набилось" куча народа (Видео)

Новости Украины:Президент Украины во время инспекции накануне открытого после капремонта моста в Днепре проехался в троллейбусе на другой берег города.

Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Днепр перед инспекцией отремонтированного моста в полном троллейбусе проехался по нему на другой берег.

Городской глава Днепра Борис Филатов и Владимир Зеленский 12 июля заключили пари о сроках завершения реконструкции важного объекта инфраструктуры города, который был досрочно открыт 7 сентября.

Как видно на видео, желающих проехаться с президентом Украины в троллейбусе собралось большое количество, что Зеленскому пришлось даже уступить место.

Отмечается, что Владимир Зеленский успешно проинспектировал мост, однако, пообщавшись с экспертами, так и не пришел к окончательному выводу относительно его готовности.

Мэр Днепра и президент Украины договорились продлить свой спор, поручив экспертам разобраться с документацией.

В этот день Владимир Зеленский также назначил нового главу Днепропетровской областной администрации.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с мэром Днепра Борисом Филатовым, что он уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября 2019 года.