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Инспекция моста: к Зеленскому в троллейбус "набилось" куча народа (Видео)

Инспекция моста: к Зеленскому в троллейбус "набилось" куча народа (Видео)
15:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Президент Украины во время инспекции накануне открытого после капремонта моста в Днепре проехался в троллейбусе на другой берег города.

Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Днепр перед инспекцией отремонтированного моста в полном троллейбусе проехался по нему на другой берег.

Городской глава Днепра Борис Филатов и Владимир Зеленский 12 июля заключили пари о сроках завершения реконструкции важного объекта инфраструктуры города, который был досрочно открыт 7 сентября.

Как видно на видео, желающих проехаться с президентом Украины в троллейбусе собралось большое количество, что Зеленскому пришлось даже уступить место.

Отмечается, что Владимир Зеленский успешно проинспектировал мост, однако, пообщавшись с экспертами, так и не пришел к окончательному выводу относительно его готовности.

Мэр Днепра и президент Украины договорились продлить свой спор, поручив экспертам разобраться с документацией.

В этот день Владимир Зеленский также назначил нового главу Днепропетровской областной администрации.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с мэром Днепра Борисом Филатовым, что он уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября 2019 года.

7 сентября, мэр Днепра заявил, что мост, который закрывали на капитальный ремонт, вновь открыт. Движение по мосту открыто в обе стороны.  

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Все по теме:

Днепр, Днепропетровская ОГА, Владимир Зеленский, Борис Филатов, Мэр Днепра.
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