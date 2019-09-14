Инспекция моста: к Зеленскому в троллейбус "набилось" куча народа (Видео)

Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Днепр перед инспекцией отремонтированного моста в полном троллейбусе проехался по нему на другой берег.
Городской глава Днепра Борис Филатов и Владимир Зеленский 12 июля заключили пари о сроках завершения реконструкции важного объекта инфраструктуры города, который был досрочно открыт 7 сентября.
Как видно на видео, желающих проехаться с президентом Украины в троллейбусе собралось большое количество, что Зеленскому пришлось даже уступить место.
Отмечается, что Владимир Зеленский успешно проинспектировал мост, однако, пообщавшись с экспертами, так и не пришел к окончательному выводу относительно его готовности.
Мэр Днепра и президент Украины договорились продлить свой спор, поручив экспертам разобраться с документацией.
В этот день Владимир Зеленский также назначил нового главу Днепропетровской областной администрации.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с мэром Днепра Борисом Филатовым, что он уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября 2019 года.
7 сентября, мэр Днепра заявил, что мост, который закрывали на капитальный ремонт, вновь открыт. Движение по мосту открыто в обе стороны.