Скачать
Понедельник, 16.09.2019
Главные новости 15 сентября: Госбюджет-2020, Марш равенства в Харькове, Беленюк в полуфинале чемпионата мира
Главные новости 15 сентября: Госбюджет-2020, Марш равенства в Харькове, Беленюк в полуфинале чемпионата мира
Картину Бэнкси продадут на аукционе более чем за 1 млн фунтов
Картину Бэнкси продадут на аукционе более чем за 1 млн фунтов
Гвоздик рассказал о работе с Тедди Атласом
Гвоздик рассказал о работе с Тедди Атласом
Приметы и обряды на 16 сентября - Домнин день
Приметы и обряды на 16 сентября - Домнин день

На фронте ранили украинского бойца

На фронте ранили украинского бойца
07:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Оккупанты в минувшие сутки 16 раз нарушили "тишину" на Донбассе, есть раненый.

За последние сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник произвел 11 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды - возле Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды вблизи Новогнатовки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; недалеко от Николаевки – из стрелкового оружия; вблизи Водяного – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Лебединского – из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Пищевика – из стрелкового оружия; вблизи Марьинки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группы "Север" противник произвел 5 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды вблизи Новолуганського – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматического гранатомета; в районе Зайцевого и вблизи Майского – из минометов калибра 82 мм.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

В украинских военных в 2020 году будет новый мундир

От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня: один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия и один обстрел неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Армия, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"
02 Nissan готовит к выпуску электрокроссовер, которому приписывают небывалый успех
03 Запечатлена система колец Сатурна (Видео)
04 Волкер считает, что РФ продолжит войну с низкой интенсивностью
05 Фантастический гол пяткой Филиппова принес Десне победу над Динамо (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожар на Киевщине уничтожил 30 га соевого поля
Пожар на Киевщине уничтожил 30 га соевого поля
Где тепло, а где дожди: погода 16 сентября (карта)
Где тепло, а где дожди: погода 16 сентября (карта)
В Ровно родила 12-летняя девочка
В Ровно родила 12-летняя девочка
Женщины-президенты: кто правит в современном мире (Фото)
Женщины-президенты: кто правит в современном мире (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь