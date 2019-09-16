На фронте ранили украинского бойца

Новости Украины:Оккупанты в минувшие сутки 16 раз нарушили "тишину" на Донбассе, есть раненый.

За последние сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник произвел 11 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды - возле Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды вблизи Новогнатовки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; недалеко от Николаевки – из стрелкового оружия; вблизи Водяного – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Лебединского – из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Пищевика – из стрелкового оружия; вблизи Марьинки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группы "Север" противник произвел 5 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды вблизи Новолуганського – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматического гранатомета; в районе Зайцевого и вблизи Майского – из минометов калибра 82 мм.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня: один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия и один обстрел неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.