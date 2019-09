Осквернение памятника жертвам Холокоста: реакция посла Израиля и полиции

В селе Богдановка (Николаевская область) вандалы осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства.

Неизвестные нарисовали на монументе свастику и разместили записку с угрозами, адресованную президенту Владимиру Зеленскому, бывшему министру транспорта Евгению Червоненко, а также директору Украинского еврейского комитета.

Сама записка помимо угроз содержит призыв не продавать землю в стране (речь идет о планах власти ввести рынок земли), потому что такой шаг "быстро приведет к холокосту".

Посол Израиля в Киеве Йоэль Лион уже отреагировал на инцидент и призвал украинское правительство отреагировать на осквернение памятника. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

This is an anti-Semitic hate crime, no doubt, I'm calling upon the Ukrainian government to strongly condemn this crime and promptly bring the perpetrators to justice. @MFA_Ukraine @ZelenskyyUa@TheBankova @AvakovArsen @VPrystaiko @TheIHRA @WorldJewishCong @IuliiaMendel https://t.co/9znHyKr2ao

— Joel Lion (@ambassadorlion) 15 сентября 2019 г.