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Осквернение памятника жертвам Холокоста: реакция посла Израиля и полиции

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Осквернение памятника жертвам Холокоста: реакция посла Израиля и полиции
10:29 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Полиция расследует осквернение памятника жертвам Холокоста в Николаевской области.

В селе Богдановка (Николаевская область) вандалы осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства.

Неизвестные нарисовали на монументе свастику и разместили записку с угрозами, адресованную президенту Владимиру Зеленскому, бывшему министру транспорта Евгению Червоненко, а также директору Украинского еврейского комитета. 

Сама записка помимо угроз содержит призыв не продавать землю в стране (речь идет о планах власти ввести рынок земли), потому что такой шаг "быстро приведет к холокосту".

Посол Израиля в Киеве Йоэль Лион уже отреагировал на инцидент и призвал украинское правительство отреагировать на осквернение памятника. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Это антисемитское преступление на почве ненависти, без сомнения. Я призываю украинское правительство решительно осудить это преступление и незамедлительно привлечь виновных к ответственности", - написал Йоэль Лион.

В министерстве иностранных дел Украины отреагировали и заявили, что виновные в осквернении памятника жертвам Холокоста должны предстать перед судом. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Полиция начала два уголовных производства по факту повреждения памятника жертвам Холокоста в Доманевском районе.

Следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины "Осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, сооруженного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны". А также по ч. 1 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

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"Полиция обращается к гражданам, которые могут обладать полезной для следствия информацией, которая поможет в раскрытии преступления, с просьбой сообщать в Доманевское отделение Вознесенского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области", - добавили в пресс-службе полиции.

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Николаев, Израиль, Холокост, Полиция, Владимир Зеленский.
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