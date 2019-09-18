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Поручение Зеленского выполнили: ремонт моста на Донбассе ведется под наблюдением общественности (Видео)

Поручение Зеленского выполнили: ремонт моста на Донбассе ведется под наблюдением общественности (Видео)
12:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:На сайте президент Украины Владимира Зеленского появилась прямая видео трансляция ремонта моста в районе н.п. Станица Луганская.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского около разрушенного моста через реку Северский Донец в районе н.п. Станица Луганская (Луганская обл.) была установлена веб-камера, позволяющая в режиме реального времени наблюдать за ходом восстановительных работ на этом объекте.

"Таким образом, исполнение инициативы главы государства по восстановлению переправы будет происходить прозрачно и под общественным контролем", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Офиса президента Украины в среду утром.

С установленной у мостового перехода веб-камеры будет вестись круглосуточная интернет-трансляция. размещена на сайте главы государства. Посмотреть эту трансляцию можно на сайте Офиса президента:

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В Офисе президента напомнили, что 2 сентября Зеленский объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской, после того как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы. Восстановление моста является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

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"Согласно графику, до 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября – открыть основной мост", - отмечается в сообщении.

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Луганская область, Донбасс, Мост, Видео, Владимир Зеленский, Река Северский Донец, Станица-Луганская, Ремонт моста, Мост в Станице Луганская.
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