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Киевские правоохранители задержали 7 подозреваемых в резонансных убийствах

Киевские правоохранители задержали 7 подозреваемых в резонансных убийствах
16:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Речь идет об убийстве директора компании "Caparol", которые произошло в 2016 году.

Правоохранители Киевской области задержали семь человек, которые подозреваются в организации и выполнении двух резонансных заказных убийств - в сентябре 2016 и в январе 2019 года.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области со ссылкой на руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова.

Отмечается, что речь идет об убийстве директора компании "Caparol", которое произошло в сентябре 2016 года в селе Крушинка Васильковского района, и убийство начальника отдела рекламы Киевского метрополитена в январе этого года.

Согласно сообщению, следователям по делу 2016 года удалось полностью установить процесс подготовки преступления, выполнения и уничтожения вещественных доказательств. Работая над расследованием убийства работника метрополитена, правоохранители заметили, что подготовка, совершение и сокрытие следов преступления - идентичны вышеуказанным.

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"В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений насильственного характера. Криминальная полиция Киевской области, следователи, спецназовцы, под процессуальным руководством прокуратуры области провели 21 неотложный обыск, в ходе которых собраны бесспорные доказательства их причастности к убийствам. Было изъято оружие, боеприпасы, документы, жесткие диски", - сообщает полиция.

На сегодняшний день семеро подозреваемых, организаторов и исполнителей задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Фигурантам объявлены подозрения за создание преступной организации и осуществление двух умышленных убийств совершенных по заказу.

Открыты уголовные производства по статье 115 (Умышленное убийство) и по ст.255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. 

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Киев, Киевская область, Задержание, Нацполиция.
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