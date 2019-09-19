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Зеленский определился с главой Николаевской ОГА

Зеленский определился с главой Николаевской ОГА
11:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы Николаевской областной государственной администрации налоговика Александра Стадника.

"Назначить Стадника Александра Васильевича главой Николаевской областной государственной администрации", - говорится в указе №707/2019 от 18 сентября.

По информации сайта Государственной фискальной службы (ГФС) Украины, Стадник, 1977 года рождения, в 2006 году окончил Киевский национальный университет внутренних дел, специальность "правоведение", квалификация – юрист. Специальное звание: инспектор налогового и таможенного дела І ранга.

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С 2011 года работает в органах налоговой службы. В частности, с октября 2015 года исполнял обязанности начальника Государственной налоговой инспекции в Днепровском районе Главного управления ГФС в Киеве.

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Согласно декларации Стадника, он владеет земельным участком (1200 кв.м) в Броварском районе и квартирой 52,2 кв.м в Смолино Кировоградской области. Проживает в киевском доме (125 кв.м). Есть автомобиль - Porshe Cayenne 2012 года выпуска.

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Николаевская область, Владимир Зеленский, Николаевская ОГА, Александр Стадник.
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