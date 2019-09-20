Карпатские горы вновь покрывает "осенний" снег (Фото)

Новости Украины:На горе Поп Иван Черногорский вновь наблюдается небольшой снег.

По состоянию на 8:00 в Карпатах снова идет мелкий снег.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Черногорский поисково-спасательный пост.

"На горе Поп Иван Черногорский - облачно. Ветер западный 1-2 м/с. Температура воздуха -4°С. Пролетает мелкий снег", - говорится в сообщении.

Добавим, по прогнозам Укргидрометцентра, ночью 20 сентября в Карпатах в воздухе заморозки 0-2°; ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0-3°.

Сегодня, 20 сентября, холодный воздух, перемещающийся с севера Европы, охватит большую часть территории Украины, ночью еще будет ветрено, а небольшой дождь вероятен лишь днем в северо-западной части страны.