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Полицию Черниговской области возглавит новый глава

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Полицию Черниговской области возглавит новый глава
11:14 Сегодня Телеграф Фото:нацполиция

Новости Украины:Главой ГУ НП Черниговской области стал Анатолий Домарацкий.

Начальник ГУ НП Черниговской области назначил нового главу Черниговоского отделения полиции. Им стал полковник полиции Анатолий Михайлович Домарацкий.

Он заверил, что работа местного отделения будет стабилизирована. Новый глава заявил, что работой будет довольный каждый, особенно жители Чернигова.

В совещании приняли участие руководитель Черниговской местной прокуратуры Сергей Розынка и заместитель Черниговского местного главы Александр Атрощенко.

Анатолий Домарацкий народился 4 мая 1975 года в селе Браныця Бобровицкого району.

После службы в СБУ начал работать в органах внутренних дел. Он работал на должности милиционера патрульно-постовой службы милиции Шевченковского Главного управления МВД Украины в городе Киеве. В 2011 году окончил Национальную академию внутренних дел.

Занимал различные должности в уголовном розыске и милиции общественной безопасности Шевченковского райуправления ГУ МВД Украины в городе Киеве. Возглавлял отдел полиции на станции «Киев-Пассажирский» Соломенского управления полиции Национальной полиции в городе Киеве и отдел Управления полиции охраны в Киевской области.

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В Главном управлении Национальной полиции в Черниговской области значительное время занимал должность начальника Козелецкого отделения полиции Нежинского отдела полиции.

Анатолий Домарацький имеет статус участника боевых действий, за время службы неоднократно поощрялся руководством, награжден ведомственными наградами МВД Украины.

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Как руководитель Анатолий Домарацький имеет высокий уровень профессиональной компетентности, хорошие организаторские способности, умеет налаживать и поддерживать дисциплину в коллективе и верно оценить служебную ситуацию. Всегда готов брать на себя ответственность и способность принимать самостоятельные решения, требователен в отношении к подчиненным, имеет высокие моральные качества.

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Черниговская область, Полиция, Нацполиция, Анатолий Домарацкий.
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