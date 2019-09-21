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Через КПВВ "Каланчак" не будут пропускать автомобили из-за строительства

Через КПВВ "Каланчак" не будут пропускать автомобили из-за строительства
12:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Через контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" на админгранице с Крымом с понедельника не будут пропускать автомобили.

Об этом Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы информирует в Facebook.

Отмечается, что на КПВВ "Каланчак" с 8.00 23 сентября будет осуществляться пропуск только пешеходов, а все машины будут перенаправляться на КПВВ "Чаплынка", где оформление будет осуществляться в штатном режиме.

На "Чонгаре" пропуск лиц и транспортных средств будет оформляться в установленном порядке, однако из-за ремонтных работ могут возникнуть некоторые неудобства.

В случае других изменений по пропуску лиц и транспортных средствах в этих КПВВ информация будет предоставлена дополнительно.

За июль количество граждан пересекших границу с Крымом увеличилось на треть

Как сообщалось ранее, 20 сентября на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" началось строительство режимных зон.

Реализация проекта по обустройству КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом включает два этапа. Первый - создание режимных зон - планируется осуществить до 15 ноября. Второй - обустройство сервисных центров автовокзала и центров предоставления административных услуг. 13 июля во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Владимир Зеленский поручил до 20 декабря завершить второй этап.

На реализацию проекта необходимо 170 млн грн.

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Строительство, Каланчак, КПВВ, Пропускной рыжим.
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