Оккупанты атакуют украинские позиции с помощью артиллерии

Новости Украины:Боевики соверщили 4 прицельных обстрела, трижды под вражеским огнем находились защитники Водяного.

С начала текущих суток, 21 сентября, российские войска трижды обстреляли украинские позиции возле Водяного. Оккупанты используют артиллерию калибра 122 мм.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

Он заявил, что оккупанты сознательно нарушают Минские договоренности, атакуя украинские позиции ООС. Они проявляют активность на приморской части оккупированной территории. Боевики соверщили 4 прицельных обстрела, трижды под вражеским огнем находились защитники Водяного.

Гулуцяк отметил, что обстрелы Водяного начались еще с часу ночи.

Также, около 2 часов боевики в течение получаса обстреливали из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов украинские позиции вблизи Лебединского.

Напомним, в пятницу, 20 сентября, боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.А также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.